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28.03.2022  09:23   Рита Парфенова

Агентов кремля задержали пограничники под Харьковом

В ходе противодиверсионных мер разоблачены личности, работавшие на страну-агрессора.

Агентов кремля задержали пограничники под Харьковом

В Госпогранслубе сообщили о двух случаях обнаружения шпионов россии, передает РЕДПОСТ.

На одном из контрольных постов пограничники задержали мужчину, пытавшегося сфотографировать позиции сил обороны. В ходе выяснения обстоятельств в мобильном телефоне коллаборанта обнаружили переписку с российским куратором, с определением задач передачи координат подразделений и мест службы защитников Украины. Теперь предателя ждет наказание в виде лишения свободы, и правоохранительные органы приложат все для этого усилия.

Кроме того, в пределах одного из населенных пунктов Харьковщины военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина россии. Задержанный беззастенчиво, словно у себя дома, пытался вербовать местное население к вступлению в вооруженные силы страны-агрессора. Теперь и вербовщик получит по услуге.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  агрессия россии, гпсу, харьков
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