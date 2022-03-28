28.03.2022 09:23 Рита Парфенова

Агентов кремля задержали пограничники под Харьковом

В ходе противодиверсионных мер разоблачены личности, работавшие на страну-агрессора.

В Госпогранслубе сообщили о двух случаях обнаружения шпионов россии, передает РЕДПОСТ.



На одном из контрольных постов пограничники задержали мужчину, пытавшегося сфотографировать позиции сил обороны. В ходе выяснения обстоятельств в мобильном телефоне коллаборанта обнаружили переписку с российским куратором, с определением задач передачи координат подразделений и мест службы защитников Украины. Теперь предателя ждет наказание в виде лишения свободы, и правоохранительные органы приложат все для этого усилия.



Кроме того, в пределах одного из населенных пунктов Харьковщины военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина россии. Задержанный беззастенчиво, словно у себя дома, пытался вербовать местное население к вступлению в вооруженные силы страны-агрессора. Теперь и вербовщик получит по услуге.