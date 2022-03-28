Агентов кремля задержали пограничники под Харьковом

В ходе противодиверсионных мер разоблачены личности, работавшие на страну-агрессора.
В Госпогранслубе сообщили о двух случаях обнаружения шпионов россии, передает РЕДПОСТ.
На одном из контрольных постов пограничники задержали мужчину, пытавшегося сфотографировать позиции сил обороны. В ходе выяснения обстоятельств в мобильном телефоне коллаборанта обнаружили переписку с российским куратором, с определением задач передачи координат подразделений и мест службы защитников Украины. Теперь предателя ждет наказание в виде лишения свободы, и правоохранительные органы приложат все для этого усилия.
Кроме того, в пределах одного из населенных пунктов Харьковщины военнослужащие Госпогранслужбы задержали гражданина россии. Задержанный беззастенчиво, словно у себя дома, пытался вербовать местное население к вступлению в вооруженные силы страны-агрессора. Теперь и вербовщик получит по услуге.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
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