    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Рашисты бомбили село под Харьковом: погибла семья
28.03.2022  08:54   Рита Парфенова

Рашисты бомбили село под Харьковом: погибла семья

Враг продолжает совершать военные преступления на Харьковщине.

авиаудар

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, в воскресенье село Оскол, что в Изюмском районе, подверглось авиаударам. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек. 4-летний ребенок ранен.

Также председатель ХОВА уточнил, что Вооруженные Силы Украины в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.

Так, село Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и «зачищена» от оккупантов. Продолжается ликвидация остатков войск России в Ольховке. Гоним оккупантов до границ с РФ, заверил Синегубов.

 

Тэги:  агрессия россии, олег синегубов, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.03 Дороги и транспорт Поезд Рахов - Харьков задерживается из-за обстрела 28.03 ЖКХ Магистральный газопровод разбомбили в пригороде Харькова 28.03 Криминал и происшествия Под Харьковом оккупанты расстреляли автомобиль с трехлетним ребенком
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 