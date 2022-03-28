Рашисты бомбили село под Харьковом: погибла семья

Враг продолжает совершать военные преступления на Харьковщине.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
По его словам, в воскресенье село Оскол, что в Изюмском районе, подверглось авиаударам. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек. 4-летний ребенок ранен.
Также председатель ХОВА уточнил, что Вооруженные Силы Украины в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.
Так, село Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и «зачищена» от оккупантов. Продолжается ликвидация остатков войск России в Ольховке. Гоним оккупантов до границ с РФ, заверил Синегубов.
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