28.03.2022 08:54 Рита Парфенова

Рашисты бомбили село под Харьковом: погибла семья

Враг продолжает совершать военные преступления на Харьковщине.

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

По его словам, в воскресенье село Оскол, что в Изюмском районе, подверглось авиаударам. Ракета попала прямо в один из жилых домов. Погибла семья из 4 человек. 4-летний ребенок ранен.

Также председатель ХОВА уточнил, что Вооруженные Силы Украины в Харьковской области по некоторым направлениям перешли в контрнаступление.



Так, село Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и «зачищена» от оккупантов. Продолжается ликвидация остатков войск России в Ольховке. Гоним оккупантов до границ с РФ, заверил Синегубов.