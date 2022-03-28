Харьков на утро 28 марта. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 27 по 28 марта спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 выезд для ликвидации пожаров, а также разбор завалов разрушенных зданий.
Подразделения ГСЧС в течение дня осуществляли выезды на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских, административных и других зданий, которые возникали в Основянском, Московском, Новобаварском, Киевском районах города Харькова, а также в Чугуевском районе области. В результате одного из таких попаданий пострадал 67-летний мужчина.
Пиротехники ГСЧС обезвредили 16 неразорвавшиэхя артиллерийских боеприпасов.
В течение суток проводились поисковые работы и разборки завалов в Киевском, Шевченковском районах Харькова, а также в Харьковском районе области. К работам по расчистке завалов разрушенных жилых домов и административных зданий привлечены спасатели Харьковского, Полтавского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, Национального университета гражданской защиты Украины, Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования, а также волонтеры и коммунальщики.
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