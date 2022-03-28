28.03.2022 08:14

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 28 марта

Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -3°...-1°C (ощущается как -7°C). Ветер западный, 3 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+6°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 5 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+5°C (ощущается как +2°C). Ветер юго-западный, 7 м/с. Влажность воздуха 43%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Приметы дня. Погоду этого дня предсказывают вода и птицы. В старину заметили: если весенняя вода течёт медленно, то год ожидается тяжёлый. Если же в этот день прилетают чайки, то можно ждать тепла.

У наших предков был такой обычай: если в этот день ночью услышишь собачий вой, следует повернуть подушку, дабы сон был хорошим.