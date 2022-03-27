27.03.2022 21:53 Яна Чернобай

Взрывы в Харькове и паника у детей: советы психолога, что делать

Реакция детей на боевые действия в Харькове. Как поступать родителям?



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Совершенно здоровому ребенку оказавшемуся в эпицентре боевых действий внезапно становится плохо. Что это? Действительно, болезнь или защитная рекция организма, разбирался корреспондент портала РЕДПОСТ

Утолить детскую панику и эмоциональные расстройства можно рисунками сновидений, сочинением историй и сказок, говорит практикующий психотерапевт Татьяна Балан. Детская психика очень уязвима. И неудивительно, что война разрушает их эмоциональное состояние. Чтобы успокоить малышей, настроить на спокойную ночь, важно во-первых, самому взрослому выглядеть в глазах ребенка спокойным и уверенным, во-вторых, знать что делать, что говорить и как. Врач совутет рисовать и обговаривайть сны, составлять хорошие истории.

Татьяна Балан также отмечает, что детский организм это еще не полностью сформированный механизм. Поэтому, например, энурез, заикание могут внезапно возникнуть и у здорового ребенка, как защитная реакция на страх войны, опасности.

Психолог советует родителям ни в коем случае не винить ребенка. А успокаивать. Все пройдет, как только пройдет страх.