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27.03.2022  20:43   Дмитрий Колоней

Разбил витрину и крал из киоска: в Харькове задержан мародер (фото)

Харьковские полицейские задержали вора с поличным.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 26 марта 2022 года в 17:50 мужчина залез в киоск по улице Деревянко, разбив стеклянную витрину, чтобы украсть сигаретами, пиво и другие товары.
 
 
Патрулировавшие район полицейские обратили внимание на разбитый киоск и задержали злоумышленника на месте происшествия. Личность правонарушителя установлена, это 44-летний безработный харьковчанин.
 
 
 
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит от пяти до восьми лет за решеткой.
Тэги:  воровство, мародер, харьков, кража
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