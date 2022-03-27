27.03.2022 20:43 Дмитрий Колоней

Разбил витрину и крал из киоска: в Харькове задержан мародер (фото)

Харьковские полицейские задержали вора с поличным.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Полицию, 26 марта 2022 года в 17:50 мужчина залез в киоск по улице Деревянко, разбив стеклянную витрину, чтобы украсть сигаретами, пиво и другие товары.

Патрулировавшие район полицейские обратили внимание на разбитый киоск и задержали злоумышленника на месте происшествия. Личность правонарушителя установлена, это 44-летний безработный харьковчанин.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит от пяти до восьми лет за решеткой.