27.03.2022 20:43 Дмитрий Колоней
Разбил витрину и крал из киоска: в Харькове задержан мародер (фото)
Харьковские полицейские задержали вора с поличным.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь
на Полицию, 26 марта 2022 года в 17:50 мужчина залез в киоск по улице Деревянко, разбив стеклянную витрину, чтобы украсть сигаретами, пиво и другие товары.
Патрулировавшие район полицейские обратили внимание на разбитый киоск и задержали злоумышленника на месте происшествия. Личность правонарушителя установлена, это 44-летний безработный харьковчанин.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в больших размерах или в условиях военного или чрезвычайного положения) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное мужчине грозит от пяти до восьми лет за решеткой.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0