27.03.2022 20:00 Дмитрий Колоней

Наши защитники – бесстрашные люди, - Игорь Терехов

Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил в интервью «Украинской правде».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , по словам мэра Харькова Игоря Терехова, все эти дни украинская армия крепко держит оборону Харькова, что заслуживает глубочайшего уважения. Также мэр отметил мужество и героизм бойцов терробороны.

«Молодые ребята, которые в мирной жизни сидели за компьютером, рисовали рисунки, занимались другими делами, совершенно не связанными с войной, – они сегодня получили оружие и они бойцы терробороны, и этим гордятся, и они бесстрашны», - отметил Игорь Терехов.

По словам мэра, харьковчан не нужно уговаривать защищать родную землю, потому что у каждого из них есть колоссальное желание закончить войну и делает все возможное для нашей победы. Коммунальщики, волонтеры, медицинские работники, аптекари, военнослужащие, бойцы терробороны и все харьковчане каждый на своем месте приближает день общей победы над российскими оккупантами.