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27.03.2022  20:00   Дмитрий Колоней

Наши защитники – бесстрашные люди, - Игорь Терехов

Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил в интервью «Украинской правде».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, все эти дни украинская армия крепко держит оборону Харькова, что заслуживает глубочайшего уважения. Также мэр отметил мужество и героизм бойцов терробороны.
  
«Молодые ребята, которые в мирной жизни сидели за компьютером, рисовали рисунки, занимались другими делами, совершенно не связанными с войной, – они сегодня получили оружие и они бойцы терробороны, и этим гордятся, и они бесстрашны», - отметил Игорь Терехов.
  
По словам мэра, харьковчан не нужно уговаривать защищать родную землю, потому что у каждого из них есть колоссальное желание закончить войну и делает все возможное для нашей победы. Коммунальщики, волонтеры, медицинские работники, аптекари, военнослужащие, бойцы терробороны и все харьковчане каждый на своем месте приближает день общей победы над российскими оккупантами.
Источник:   Українська правда
 Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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