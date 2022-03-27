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27.03.2022  19:39   

Напал на женщину с ребенком: в Харькове задержан грабитель

Следователи сообщили о подозрении мужчине, который пытался ограбить женщину в Харькове.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 25 марта 2022 года коло 17:00 женщина прогуливалась с реьенком по Харкову. В это время 22-летний житель Лозовой подбежал к ней и напал, прыснув в лицо женщине газовым баллончиком.  Затем он схватил потерпевшую за руку и пытался отобрать ее мобильный телефон. Женщина закричала. Нападавший испугался и побежал, но его задержали прохожие и передали сотрудникам полиции.
 
26 марта сотрудники полиции сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 186 (покушение на грабеж, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Мужчине светит от 7 до 10 лет за решеткой.
 
Тэги:  ограбление, налет, харьков
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