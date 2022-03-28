Поезд Рахов - Харьков задерживается из-за обстрела

Задержка вызвана повреждением по маршруту движения поезда.
В результате обстрела, начавшегося в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области. Из-з этого будет задержан поезд 16 Рахов-Харьков и поезд 14 Солотвино-Киев. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика.
Все пассажиры и поездные бригады невредимы и находятся на безопасном расстоянии от эпицентра событий.
Информация о времени задержки и о возможном влиянии на другие рейсы будет обновляться.
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