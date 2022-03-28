    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Поезд Рахов - Харьков задерживается из-за обстрела
28.03.2022  13:49   Рита Парфенова

Поезд Рахов - Харьков задерживается из-за обстрела

Задержка вызвана повреждением по маршруту движения поезда.

Поезд Рахов - Харьков задерживается из-за обстрела

В результате обстрела, начавшегося в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое-Боярка в Киевской области. Из-з этого будет задержан поезд 16 Рахов-Харьков и поезд 14 Солотвино-Киев. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на компанию-перевозчика.

Все пассажиры и поездные бригады невредимы и находятся на безопасном расстоянии от эпицентра событий.

Информация о времени задержки и о возможном влиянии на другие рейсы будет обновляться.

Тэги:  поезд, агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.02 Дороги и транспорт В Харькове создали кластер пригородных сообщений: первой запустили модернизованную электричку в Бахмут (фото) 15.01 Дороги и транспорт Поезд сообщением «Харьков-Бахмут» изменит график движения 28.12 Дороги и транспорт Поезд из Харькова на юг задерживается: причины
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 