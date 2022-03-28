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28.03.2022  15:28   Дмитрий Колоней

В Харькове из-за сильного ветра приспущен самый большой флаг Украины

Флаг приспущен работниками СКП "Харьковзеленстрой".


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, сегодня, 28 марта 2022 года, приспустили полотнище самого большого флага Украины. Такое решение было приняли работники СКП "Харьковзеленстрой" из-за сильных порывов ветра  во избежание его повреждения.

 

Тэги:  самый большой флаг, приспущен, харьков, ветер
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