В Харькове из-за сильного ветра приспущен самый большой флаг Украины

Флаг приспущен работниками СКП "Харьковзеленстрой".
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, сегодня, 28 марта 2022 года, приспустили полотнище самого большого флага Украины. Такое решение было приняли работники СКП "Харьковзеленстрой" из-за сильных порывов ветра во избежание его повреждения.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: