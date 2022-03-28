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28.03.2022  16:01   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова восстанавливают поврежденные сети водоснабжения

Бригады КП «Харьковводоканал» восстанавливают городские сети водоснабжения в военных условиях.


Фото из открытых источников
Как сообщвет РЕДПОСТ, по словам начальника Киевского района службы внешних водопроводных сетей Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Виталия Чупандина, бригады предприятия каждый день заняты ремонтом поврежденных сетей холодного водоснабжения. 
 
«Приходится принимать и неординарные решения, ведь повреждения на водоводах бывают очень серьезные. Помогает большая ответственность перед харьковчанами и высокий профессионализм специалистов предприятия, которые находят выход из любой сложной ситуации», - подчеркнул Виталий Чупандин. 
 
Отметим, что вчера, 27 марта, рабочие комплекса «Харьковводоснабжение» выполнили запланированные работы по возобновлению водоснабжения в Слободском, Немышлянском, Киевском и Шевченковском районах. Параллельно с этим приводили в порядок смотровые колодцы.
 
Сегодня, 28 марта, бригады выполняют восстановительные работы на трубопроводах холодного водоснабжения в Московском, Слободском, Киевском и Основянском районах.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вода, ремонт сетей, харьков, коммунальщики
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