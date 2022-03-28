28.03.2022 16:01 Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова восстанавливают поврежденные сети водоснабжения

Бригады КП «Харьковводоканал» восстанавливают городские сети водоснабжения в военных условиях.



Фото из открытых источников

Как сообщвет РЕДПОСТ , по словам начальника Киевского района службы внешних водопроводных сетей Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Виталия Чупандина, бригады предприятия каждый день заняты ремонтом поврежденных сетей холодного водоснабжения.

«Приходится принимать и неординарные решения, ведь повреждения на водоводах бывают очень серьезные. Помогает большая ответственность перед харьковчанами и высокий профессионализм специалистов предприятия, которые находят выход из любой сложной ситуации», - подчеркнул Виталий Чупандин.

Отметим, что вчера, 27 марта, рабочие комплекса «Харьковводоснабжение» выполнили запланированные работы по возобновлению водоснабжения в Слободском, Немышлянском, Киевском и Шевченковском районах. Параллельно с этим приводили в порядок смотровые колодцы.

Сегодня, 28 марта, бригады выполняют восстановительные работы на трубопроводах холодного водоснабжения в Московском, Слободском, Киевском и Основянском районах.