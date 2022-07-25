25.07.2022 17:45 Віталій Хінєвіч
Мешканців Харківської області запрошують стати донорами крові
Кожен охочий може стати донором крові.
Мешканців Харківської області запрошують стати донорами крові
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на Харківський обласний центр служби крові.
Повідомляється, що мешканці Харківської області можуть стати донорами крові. Біологічний матеріал необхідний для:
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українських військових;
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жителів, які потерпіли від обстрілів;
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жінок після пологів;
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людям після ДТП, операцій;
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важкохворим.
Здати кров можна у будні з 08:00 до 15:00, суботу з 08:00 до 13:00. З собою потрібно взяти лише паспорт або скористатись додатком Дія.
Окрім цього наголошується, що тих, хто мають труднощі з трансфером, волонтери безкоштовно довезуть здати кров до Центру крові. Для цього необхідно звернутися за адресою @igor_harkovskiy.
Більш детальну інформацію можна отримати на сторінках
соціальних мереж або за номером телефону: +380 (95) 570 47 66.
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