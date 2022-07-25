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25.07.2022  17:45   Віталій Хінєвіч

Мешканців Харківської області запрошують стати донорами крові

Кожен охочий може стати донором крові.


Мешканців Харківської області запрошують стати донорами крові
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський обласний центр служби крові.
 
Повідомляється, що мешканці Харківської області можуть стати донорами крові. Біологічний матеріал необхідний для:
 
  • українських військових;
  • жителів, які потерпіли від обстрілів;
  • жінок після пологів;
  • людям після ДТП, операцій;
  • важкохворим.
 
Здати кров можна у будні з 08:00 до 15:00, суботу з 08:00 до 13:00. З собою потрібно взяти лише паспорт або скористатись додатком Дія.
 
Окрім цього наголошується, що тих, хто мають труднощі з трансфером, волонтери безкоштовно довезуть здати кров до Центру крові. Для цього необхідно звернутися за адресою @igor_harkovskiy.
 
Більш детальну інформацію можна отримати на сторінках соціальних мереж або за номером телефону: +380 (95) 570 47 66.
 
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Источник:   Харківський обласний центр служби крові
 Тэги:  харьков, донор
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