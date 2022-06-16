16.06.2022 18:19 Дмитрий Колоней

В Украине создана Платформа помощи: кто и как может ею воспользоваться

Платформу помощи разработали Госпродпотребслужба Украины, два министерства и Офис Президента Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , Госпродпотребслужба при поддержке Офиса Президента Украины, Минэкономики и Минагрополитики разработала Платформу помощи.

Она позволяет объединить усилия доноров, организаторов гуманитарной помощи и производителей с целью обеспечить пищевыми и другими критически важными продуктами представителей Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны, граждан, а также торговые сети (включая районы «горячих точек» сопротивления).

На платформе могут зарегистрироваться:

военно-гражданские администрации;

предприятия-производители продукции;

торговые сети и просто магазины;

союзы и организации, которые занимаются формированием и доставкой гуманитарных грузов.

С помощью платформы можно:

определить потребности конкретной военно-гражданской администрации и обеспечить целевое формирование гуманитарной помощи;

найти покупателя для собственного коммерческого товара;

найти и заказать необходимые для производства ингредиенты;

оставить информацию о собственной потребности/заказ на продукты на гуманитарной и коммерческой основе.

Ознакомиться с инструкцией пользователя можно на странице платформы. Регистрация и работа на платформе – бесплатная. Зарегистрироваться можно по ссылке