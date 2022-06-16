16.06.2022 18:19 Дмитрий Колоней
В Украине создана Платформа помощи: кто и как может ею воспользоваться
Платформу помощи разработали Госпродпотребслужба Украины, два министерства и Офис Президента Украины.
Как сообщает РЕДПОСТ
, Госпродпотребслужба при поддержке Офиса Президента Украины, Минэкономики и Минагрополитики разработала Платформу помощи.
Она позволяет объединить усилия доноров, организаторов гуманитарной помощи и производителей с целью обеспечить пищевыми и другими критически важными продуктами представителей Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны, граждан, а также торговые сети (включая районы «горячих точек» сопротивления).
На платформе могут зарегистрироваться:
-
военно-гражданские администрации;
-
предприятия-производители продукции;
-
торговые сети и просто магазины;
-
союзы и организации, которые занимаются формированием и доставкой гуманитарных грузов.
С помощью платформы можно:
-
определить потребности конкретной военно-гражданской администрации и обеспечить целевое формирование гуманитарной помощи;
-
найти покупателя для собственного коммерческого товара;
-
найти и заказать необходимые для производства ингредиенты;
-
оставить информацию о собственной потребности/заказ на продукты на гуманитарной и коммерческой основе.
Ознакомиться с инструкцией пользователя можно на странице платформы. Регистрация и работа на платформе – бесплатная. Зарегистрироваться можно по ссылке
.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0