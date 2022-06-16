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16.06.2022  18:19   Дмитрий Колоней

В Украине создана Платформа помощи: кто и как может ею воспользоваться

Платформу помощи разработали Госпродпотребслужба Украины, два министерства и Офис Президента Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ, Госпродпотребслужба при поддержке Офиса Президента Украины, Минэкономики и Минагрополитики разработала Платформу помощи.
 
Она позволяет объединить усилия доноров, организаторов гуманитарной помощи и производителей с целью обеспечить пищевыми и другими критически важными продуктами представителей Вооруженных Сил Украины, территориальной обороны, граждан, а также торговые сети (включая районы «горячих точек» сопротивления).
 

На платформе могут зарегистрироваться:

 
  • военно-гражданские администрации;
  • предприятия-производители продукции;
  • торговые сети и просто магазины;
  • союзы и организации, которые занимаются формированием и доставкой гуманитарных грузов.
 

С помощью платформы можно:

  • определить потребности конкретной военно-гражданской администрации и обеспечить целевое формирование гуманитарной помощи;
  • найти покупателя для собственного коммерческого товара;
  • найти и заказать необходимые для производства ингредиенты;
  • оставить информацию о собственной потребности/заказ на продукты на гуманитарной и коммерческой основе.
 
Ознакомиться с инструкцией пользователя можно на странице платформы. Регистрация и работа на платформе – бесплатная. Зарегистрироваться можно по ссылке.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  платформа помощи, харьков, украина
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