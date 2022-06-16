16.06.2022 17:59 Дмитрий Колоней

Обстреляли оккупанты: в Харькове заработала разрушенная подстанция (фото)

Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго".

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на АО "Харьковоблэнерго", энергетики восстановили работоспособность высоковольтной подстанции ХФТИ в Пятихатках которая получила сильные повреждения в результате интенсивных обстрелов со стороны российских агрессоров. Из-за огневого поражения часть оборудования была уничтожена до основания.

По словам специалистов Центральной службы подстанций АО "Харьковоблэнерго", вопрос как можно быстрее отремонтировать разбитое оборудование и восстановить нормальную схему питания севера Харькова стоял остро: подстанция играет ключевую роль в электроснабжении поселка Пятихатки, онкоцентра, Харьковского физико-технического института.

"Объемы работ были настолько велики, что понадобилось полтора месяца, чтобы привести в порядок разбитое оборудование", - отметили в облэнерго.