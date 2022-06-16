    
Главная Новости Харькова ЖКХ Обстреляли оккупанты: в Харькове заработала разрушенная подстанция (фото)
16.06.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Обстреляли оккупанты: в Харькове заработала разрушенная подстанция (фото)

Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго".

Заработала разрушенная оккупантами подстанция на Пятихатках в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на АО "Харьковоблэнерго", энергетики восстановили работоспособность высоковольтной подстанции ХФТИ в Пятихатках которая получила сильные повреждения в результате интенсивных обстрелов со стороны российских агрессоров. Из-за огневого поражения часть оборудования была уничтожена до основания.
 
По словам специалистов Центральной службы подстанций АО "Харьковоблэнерго", вопрос как можно быстрее отремонтировать разбитое оборудование и восстановить нормальную схему питания севера Харькова стоял остро: подстанция играет ключевую роль в электроснабжении поселка Пятихатки, онкоцентра, Харьковского физико-технического института.
 
Заработала разрушенная оккупантами подстанция на Пятихатках в Харькове
 
"Объемы работ были настолько велики, что понадобилось полтора месяца, чтобы привести в порядок разбитое оборудование", - отметили в облэнерго.
 
Тэги:  обстрел, восстановлена подстанция, харьков, пятихатки, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.06 Криминал и происшествия Ночью обстреляли предприятие в Харькове: идет сбор доказательств 14.06 Криминал и происшествия Захватчики обстреляли поселок под Харьковом (фото) 14.06 Криминал и происшествия Обстреляли пригород Харькова: от удара оккупантов пострадали десятки домов (фото)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 