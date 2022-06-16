16.06.2022 17:45 Виталий Хиневич

В столице Украины завершилась встреча Зеленского с Шольцем, Макроном, Йохханисом и Драги

Встреча президента Украины с лидерами европейских стран завершилась в Киеве на Банковой.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на РБК Украина.

Сообщатся, что лидеры европейских стран перед переговорами с президентом Украины посетили разрушенные жилые дома в городе Ирпень. Визит в столицу заграничных гостей сопровождался сигналами воздушной тревоги.

По словам Зеленского звуки воздушной тревоги показывают, что «россия не выбирает, когда и кому угрожать, не выбирает, когда гарантировать безопасность Европы».

В свою очередь президент Франции завил о поддержке Украины.

"Мы всегда поддерживаем канал диалога, потому что однажды конфликт должен прекратиться и должны быть переговоры. Но условия переговоров должна решить Украина. Франция и Германия никогда не будут требовать условий от Украины", - заявил он.

В свою очередь премьер Италии Марио Драги заявил, что их визит призван помочь Украине восстановить свое будущее.

"Здесь место разрушения, но также и надежды. Многое из того, что они мне рассказали, касается будущего и восстановления. Это люди, сплоченные войной, которые могут делать то, чего они, возможно, не могли бы сделать перед войной", - сказал он

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Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что агрессивная война росии просто нацелена на уничтожение.

"Это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны учитывать это во всем, что мы решаем"- отметил Шольц.

Кроме этого, президент Румынии Клаус Йоханнис после увиденного в Ирпене призвал привлечь к ответственности российских преступников.

"Нет слов, чтобы описать ту невероятную человеческую трагедию и ужасные разрушения, которые мы увидели сегодня в Ирпене. Я снова настойчиво призываю, чтобы все российские преступники были привлечены к ответственности", - написал он в соцсети.

Владимир Зеленский на встрече с журналистами выразил благодарность европейским лидерам за визит в Украину, акцентировав внимание о потребности Украины в мощном оружии.

"Мы говорили о потребностях Украины в мощном оружии, нам нужна большая помощь. Каждое оружие - это спасенные жизни, каждое отложенное решение дает возможность русским убивать украинцев", - цитирует Зеленского итальянское издание RaiNews.