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25.07.2022  17:27   Дмитрий Колоней

Під Харковом йде ліквідація наслідків обстрілу окупантів - ХОВА (фото)

Від ракетного удару по передмістю Харкова значно пошкоджена критична інфраструктура.

Обстріл передмістя Харкова: ліквідуються наслідки ракетного удару по Чугуєву
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,зпосиоанням на сайт ХОДА, начальник ХОВА повідомив, що вночі окупанти на Чугуївщині випустили більше 10 снарядів зенітно-ракетного комплексу С-300, які взагалі призначені для боротьби з тактичною авіацією та ракетами.
 
Обстріл передмістя Харкова: ліквідуються наслідки ракетного удару по Чугуєву
 
«Росіяни вирішили вдарити ними по будинку культури, знищивши його повністю, школі та колишньому будинку офіцерів. Найжахливіше, що під завалами досі перебувають люди, підвал був укриттям, адже район вже кілька тижнів безперестанку обстрілюють окупанти. Пошукові роботи тривають, наші рятувальники докладають усіх зусиль», – зазначив Олег Синєгубов.
 
Обстріл передмістя Харкова: ліквідуються наслідки ракетного удару по Чугуєву
 
Окрім цього, у населеному пункті району знищена місцева школа. На щастя, ніхто не постраждав.
 
«Збитки для громади колосальні, пошкоджена критична інфраструктура, саме ця школа забезпечена окремою котельнею і мала б бути пунктом обігріву. Ракетні удари зруйнували і теплову мережу одного з мікрорайонів. Дякую місцевій владі, профільним службам за цілодобову роботу в надскладних умовах, максимально підтримуємо громаду на обласному рівні, працюємо єдиною командою. Ворог нас не зламає! Тримаємося!», – наголосив начальник ХОВА.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков, чугуев
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