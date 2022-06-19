19.06.2022 11:35 Виталий Хиневич

В Украине продолжают выявлять диверсантов

Правоохранители продолжают выявлять диверсантов в Украине.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Портал МВД.

Сообщается, что в июне уже задержали около 30 диверсантов.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Енина, задержано около 100 ДРГ по всей стране.

"Уже задержано около 100 ДРГ по всей территории Украины. За июнь в Украине силами полицейских задержано почти 30 диверсантов, из них 11 было — в Киеве. Опасность никуда не исчезает, ДРГ существуют среди нас, работая на врага", — заявил Евгений Енин.

Кроме этого он отметил, что в Сумской области недавно задержали местного жителя, который при помощи краски на дверях и окнах своего дома нарисовал пропагандистские символы и оправдывал действия российского агрессора.