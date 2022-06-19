19.06.2022 11:48 Рита Парфенова

Президент наградил медиков Харькова по случаю профессионального праздника

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о награждении государственными наградами медработников, в том числе ряда харьковчан.

Соответствующий Указ размещен на официальном сайте Президента, передает РЕДПОСТ.



Государственные награды присвоены работникам медицинской сферы Харькова и области за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, предоставление квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное исполнение профессионального долга и ко Дню медицинского работника.

В частности, награждены:

орденом «За заслуги» ІІІ степени:

Артем Акименко – директор коммунального некоммерческого предприятия «Городская многопрофильная больница №18»;

Дмитрий Черепов – директор коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая многопрофильная больница №17»;

заместитель директора Департамента здравоохранения – начальник управления Харьковской областной военной администрации Игорь Волченко;

орденом княгини Ольги III степени:

Ирина Кондратова – руководитель Регионального перинатального центра коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая больница»;

медалью «За спасенную жизнь»:

Сергей Алхимов – студент Харьковского национального медицинского университета;

Светлана Калиниченко (посмертно) – санитарка аптеки №57 частного предприятия «Аптека 2011» (г. Харьков).

Почетное звание «Заслуженный донор Украины» присвоено:

Владимиру Бунину – донору (г. Харьков),

Анатолию Сентябову – донору (Харьковская область),

Наталье Тихоненко – донору (Харьковская область).

Звание «Заслуженный врач Украины» присвоено:

Вячеславу Вакуленко – директору коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая многопрофильная больница № 25»;

Виктору Забаште – директору коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;

Владимиру Купину – заведующему отделением коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая травматологическая больница»;

Константину Лобойко - заведующему отделением коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая больница»;

Галине Салдан - заместителю директора - руководителю службы коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;

Максиму Хаустову – директору Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации;

Наталье Яшан – начальнику Государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Харьковской области» – врачу.

«Заслуженным работником здравоохранения Украины» стала:

Ирина Бабкова – сестра медицинского коммунального некоммерческого предприятия «Городская стоматологическая поликлиника №2».

Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил медиков с их профессиональным праздником.