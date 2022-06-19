19.06.2022 11:48 Рита Парфенова
Президент наградил медиков Харькова по случаю профессионального праздника
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о награждении государственными наградами медработников, в том числе ряда харьковчан.
Соответствующий Указ размещен на официальном сайте Президента, передает РЕДПОСТ.
Государственные награды присвоены работникам медицинской сферы Харькова и области за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, предоставление квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное исполнение профессионального долга и ко Дню медицинского работника.
В частности, награждены:
орденом «За заслуги» ІІІ степени:
-
Артем Акименко – директор коммунального некоммерческого предприятия «Городская многопрофильная больница №18»;
-
Дмитрий Черепов – директор коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая многопрофильная больница №17»;
-
заместитель директора Департамента здравоохранения – начальник управления Харьковской областной военной администрации Игорь Волченко;
орденом княгини Ольги III степени:
-
Ирина Кондратова – руководитель Регионального перинатального центра коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая больница»;
медалью «За спасенную жизнь»:
-
Сергей Алхимов – студент Харьковского национального медицинского университета;
-
Светлана Калиниченко (посмертно) – санитарка аптеки №57 частного предприятия «Аптека 2011» (г. Харьков).
Почетное звание «Заслуженный донор Украины» присвоено:
-
Владимиру Бунину – донору (г. Харьков),
-
Анатолию Сентябову – донору (Харьковская область),
-
Наталье Тихоненко – донору (Харьковская область).
Звание «Заслуженный врач Украины» присвоено:
-
Вячеславу Вакуленко – директору коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая многопрофильная больница № 25»;
-
Виктору Забаште – директору коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;
-
Владимиру Купину – заведующему отделением коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая травматологическая больница»;
-
Константину Лобойко - заведующему отделением коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая больница»;
-
Галине Салдан - заместителю директора - руководителю службы коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;
-
Максиму Хаустову – директору Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации;
-
Наталье Яшан – начальнику Государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Харьковской области» – врачу.
«Заслуженным работником здравоохранения Украины» стала:
-
Ирина Бабкова – сестра медицинского коммунального некоммерческого предприятия «Городская стоматологическая поликлиника №2».
Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил медиков с их профессиональным праздником.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0