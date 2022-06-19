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19.06.2022  11:48   Рита Парфенова

Президент наградил медиков Харькова по случаю профессионального праздника

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о награждении государственными наградами медработников, в том числе ряда харьковчан.

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Соответствующий Указ размещен на официальном сайте Президента, передает РЕДПОСТ.

Государственные награды присвоены работникам медицинской сферы Харькова и области за значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, предоставление квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное исполнение профессионального долга и ко Дню медицинского работника.

В частности, награждены:

орденом «За заслуги» ІІІ степени:

  • Артем Акименко – директор коммунального некоммерческого предприятия «Городская многопрофильная больница №18»;
  • Дмитрий Черепов – директор коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая многопрофильная больница №17»;
  • заместитель директора Департамента здравоохранения – начальник управления Харьковской областной военной администрации Игорь Волченко;

орденом княгини Ольги III степени:

  • Ирина Кондратова – руководитель Регионального перинатального центра коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая больница»;

медалью «За спасенную жизнь»:

  • Сергей Алхимов – студент Харьковского национального медицинского университета;
  • Светлана Калиниченко (посмертно) – санитарка аптеки №57 частного предприятия «Аптека 2011» (г. Харьков).

Почетное звание «Заслуженный донор Украины» присвоено:

  • Владимиру Бунину – донору (г. Харьков),
  • Анатолию Сентябову – донору (Харьковская область),
  • Наталье Тихоненко – донору (Харьковская область).

Звание «Заслуженный врач Украины» присвоено:

  • Вячеславу Вакуленко – директору коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая многопрофильная больница № 25»;
  • Виктору Забаште – директору коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;
  • Владимиру Купину – заведующему отделением коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая травматологическая больница»;
  • Константину Лобойко - заведующему отделением коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Областная клиническая больница»;
  • Галине Салдан - заместителю директора - руководителю службы коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»;
  • Максиму Хаустову – директору Департамента здравоохранения Харьковской областной военной администрации;
  • Наталье Яшан – начальнику Государственного учреждения «Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Харьковской области» – врачу.

«Заслуженным работником здравоохранения Украины» стала:

  • Ирина Бабкова – сестра медицинского коммунального некоммерческого предприятия «Городская стоматологическая поликлиника №2».

Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил медиков с их профессиональным праздником.

Источник:   ХГС
 Тэги:  медики, награда, президент, харьков
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