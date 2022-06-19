Ситуация в Харькове на утро 19 июня: сводка ХОВА

За прошедшие сутки в Харькове пострадавших нет, в области погиб один человек, пятеро получили ранения.
«Как видим, оккупанты продолжают терроризировать мирное население города постоянными обстрелами уже почти по «графику». Поэтому не терять бдительности, реагируйте на сигналы тревоги и придерживайтесь комментантского часа», – обратился Синегукбов
На Изюмщине враг нанес ракетный удар по предприятию о нефтепереработке. Масштабный пожар еще ликвидируют. К счастью, без пострадавших.
В результате обстрелов Андреевки и Донца в Изюмском районе погиб 73-летний мужчина, 4 гражданских получили ранения. 1 человек ранен в Чугуеве. В течение суток также подвергались обстрелам Дергачевская, Золочевская общины.
На линии столкновения продолжаются боевые действия. В районе населенного пункта Рубежное, что на северо-востоке от Харькова, враг безуспешно пытался провести разведку боем. Оккупанты провели дистанционное минирование с. Черкасские Тишки.
В Изюмщине враг готовит новые попытки наступления в направлении Славянска. Наши защитники героически держат оборону и наносят оккупантам ощутимые потери.
Напомним, вражеские обстрелы стали причиной одного пожара в Харьковской области за прошедшие сутки.
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