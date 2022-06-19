19.06.2022 12:04 Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 19 июня: сводка ХОВА

За прошедшие сутки в Харькове пострадавших нет, в области погиб один человек, пятеро получили ранения.



t.me

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 19 июня, передает РЕДПОСТ

За прошедшие сутки враг нанес два удара по инфраструктуре Индустриального района Харькова. Первый обстрел был около часа дня. Второй раз было несколько попаданий по инфраструктурным объектам района около 23:00.

«Как видим, оккупанты продолжают терроризировать мирное население города постоянными обстрелами уже почти по «графику». Поэтому не терять бдительности, реагируйте на сигналы тревоги и придерживайтесь комментантского часа», – обратился Синегукбов



На Изюмщине враг нанес ракетный удар по предприятию о нефтепереработке. Масштабный пожар еще ликвидируют. К счастью, без пострадавших.



В результате обстрелов Андреевки и Донца в Изюмском районе погиб 73-летний мужчина, 4 гражданских получили ранения. 1 человек ранен в Чугуеве. В течение суток также подвергались обстрелам Дергачевская, Золочевская общины.



На линии столкновения продолжаются боевые действия. В районе населенного пункта Рубежное, что на северо-востоке от Харькова, враг безуспешно пытался провести разведку боем. Оккупанты провели дистанционное минирование с. Черкасские Тишки.



В Изюмщине враг готовит новые попытки наступления в направлении Славянска. Наши защитники героически держат оборону и наносят оккупантам ощутимые потери.



Напомним, вражеские обстрелы стали причиной одного пожара в Харьковской области за прошедшие сутки.