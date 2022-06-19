19.06.2022 08:41 Рита Парфенова

Харьков на утро 19 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной одного пожара в Харьковской области за прошедшие сутки.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 19 июня.

Пожар, вызванный вражеским обстрелом, произошел в Изюмском районе области.



Всего за сутки с 18 по 19 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 оперативный выезд, из которых:

10 - на ликвидацию пожаров (1 вызванный обстрелами, 9 по другим причинам);

1 - на аварийно-спасательные работы,

3 - для помощи коммунальным службам,

6 - для оказания помощи населению,

1 - другой выезд.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 27 вражеских боеприпасов.

Напомним, с 17 по 18 июня вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области.



