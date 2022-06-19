Харьков на утро 19 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной одного пожара в Харьковской области за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 19 июня.
Пожар, вызванный вражеским обстрелом, произошел в Изюмском районе области.
Всего за сутки с 18 по 19 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 оперативный выезд, из которых:
Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 27 вражеских боеприпасов.
Напомним, с 17 по 18 июня вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области.
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