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19.06.2022  08:41   Рита Парфенова

Харьков на утро 19 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС

Вражеские обстрелы стали причиной одного пожара в Харьковской области за прошедшие сутки.


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 19 июня.

Пожар, вызванный вражеским обстрелом, произошел в Изюмском районе области.

Всего за сутки с 18 по 19 июня спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 21 оперативный выезд, из которых:

  • 10 - на ликвидацию пожаров (1 вызванный обстрелами, 9 по другим причинам);
  • 1 - на аварийно-спасательные работы,
  • 3 - для помощи коммунальным службам,
  • 6 - для оказания помощи населению,
  • 1 - другой выезд.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток ликвидировано 27 вражеских боеприпасов.

Напомним, с 17 по 18 июня вражеские обстрелы стали причиной шести пожаров в Харькове и области.


 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, гсчс, харьков, агрессия россии
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