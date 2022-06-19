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19.06.2022  08:53   Рита Парфенова

Игорь Терехов поздравил харьковских медиков с праздником

Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравил медиков с их профессиональным праздником.


city.kharkov.ua

Поздравление мэра Харькова опубликовано на его официальной странице в Телеграм, передает РЕДПОСТ.

«Дорогие медики!

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником! В мирное время мы всегда считали вас героями, которые стоят на страже здоровья и жизни людей.

А сейчас, во время бессмысленной и жестокой войны, развязанной российским агрессором, ценность вашей профессии выросла многократно. Именно благодаря вам мы сейчас спасаем тысячи людей, пострадавших в этой войне, - как гражданских, так и военных. Поэтому медик - это не просто самая гуманная профессия в мире, но и одна из самых необходимых и важных. Это очень, очень тяжелый, повседневный труд. Труд без отдыха и сна. И, конечно, очень благородный! Пока наш враг пытается нас уничтожить, вы боретесь и спасаете жизни наших украинцев», – говорится в подравлении.

Источник:   Телеграм Иоря Терехова
 Тэги:  игорь терехов, поздравление, харьков
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