Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 19 июня

Измененные адреса пунктов выдачи "Укрпочты" и "Новой почты", которые будут работать сегодня на раздачу гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты».
Городан просят не создавать очереди, это может быть небезопасно.
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Сегодня звезды обещают успех в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Ежегодно в третье воскресенье июня в Украине по многолетней традиции отмечают День медицинского работника.
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