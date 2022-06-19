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19.06.2022  09:47   Рита Парфенова

В Харькове автомобиль врезался в бетонный блок и загорелся

По предварительным данным, водитель на справился с управлением.

В Харькове автомобиль врезался в бетонный блок и загорелся

О пожаре, не вызванном обстрелами, сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает РЕДПОСТ.

На проезжей части напротив дома № 244 по проспекту Гагарина в Харькове загорелся легковой автомобиль Audi 100.

Пожар произошел вследствие аварии в 21:47, когда водитель врезался в бетонный блок заграждения на дороге.

На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения площадь пожара составила 6 кв. В 22:05 спасатели потушили огонь.

Пострадавший водитель госпитализирован в медицинское учреждение.

Напомним, 4 июня на проспекте Ландау произошла авария  с перевертышем.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
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