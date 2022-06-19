Враг нанес авиаудар по селам под Харьковом

В Харьковской области противник сосредотачивается основные усилия на содержании занятых рубежей и обстрелах позиций наших войск.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
На Харьковском направлении враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Тимофеевка и Цаповка Золочевского района.
Идет поставка вооружения, военной техники и материальных средств с территории российской федерации.
Недалеко от Рубежного Волчанского района враг безуспешно пытался провести разведку боем.
Провел дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки Харьковского района.
На Славянском направлении противник обстрелял позиции наших подразделений неподалеку от Дубровного и Вернополья Изюмского района Харьковской области, Курульки Барвенковсого района Харьковской области, а также поселков Богородичного и Долины Славянского района Донецкой области.
Напомним, противник планирует прокладку дополнительных железнодорожных ветвей в Харьковской области для восстановления маршрутов поставки.
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