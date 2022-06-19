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19.06.2022  12:20   Виталий Хиневич

Вскоре в США можно будет вакцинировать от короновируса детей до 5 лет

Врачи США говорят, что детей нужно вакцинировать , даже если они ранее были инфицированы.

Вакцинация коронавирус
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на The Washington Post.
 
Сообщается, что педиатры готовятся ввести первые в стране вакцины против коронавируса для детей в возрасте до 5 лет в ближайшие дни после того, как в субботу Центры по контролю и профилактике заболеваний одобрили прививки 19 миллионам детей в Соединенных Штатах.
 
Директор CDC Рошель Валенски поддержала единодушную рекомендацию консультативной группы агентства вакцинировать всех детей в возрасте от 6 месяцев одной из двух вакцин — одной от Moderna, а другой — от Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech.
 
«Вместе, во главе с наукой, мы сделали еще один важный шаг вперед в борьбе нашей страны с COVID-19», — говорится в заявлении Валенски. «Мы знаем, что миллионы родителей и опекунов хотят сделать прививку своим маленьким детям, и с сегодняшним решением они могут это сделать».
 
Напомним, в Украине создали платформу «Береги себя».
 
Источник:   The Washington Post
 Тэги:  медицина, коронавирус
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