Ракетный удар разрушил предприятие в Харькове (фото)

Днем 18 июня оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Индустриальном районе Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, российские военные произвели ракетный обстрел по предприятию в Индустриальном районе Харькова 18 июня около часа дня. В результате повреждено одно из производственных помещений.
Осмотр места происшествия проводили прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова совместно с сотрудниками отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.
Следователями СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, 17 июня 2022 года захватчики в 10:10 нанесли ракетный удар по коммунальному предприятию города Первомайский. Лозовского района Харьковской области.
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