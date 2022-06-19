    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ракетный удар разрушил предприятие в Харькове (фото)
19.06.2022  12:46   Рита Парфенова

Ракетный удар разрушил предприятие в Харькове (фото)

Днем 18 июня оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Индустриальном районе Харькова.

Оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Харькове

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на областную прокуратуру, российские военные произвели ракетный обстрел по предприятию в Индустриальном районе Харькова 18 июня около часа дня. В результате повреждено одно из производственных помещений.

Оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Харькове

Осмотр места происшествия проводили прокуроры Немышлянской окружной прокуратуры г. Харькова совместно с сотрудниками отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.

Оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Харькове

Следователями СБУ начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 17 июня 2022 года захватчики  в 10:10 нанесли ракетный удар по коммунальному предприятию города Первомайский. Лозовского района Харьковской области.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, обстрел, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.06 Криминал и происшествия Ситуация в Харькове на утро 19 июня: сводка ХОВА 19.06 Криминал и происшествия Харьков на утро 19 июня. Оперативная обстановка от ГСЧС 19.06 Криминал и происшествия Враг нанес авиаудар по селам под Харьковом
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 