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19.06.2022  13:02   Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 19 июня в западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 19.06.2022

Республика Польша:

  • «Грушев» – 0 л/а, 4 автобусов, 0 пешеходов;
  • «Краковец» – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов
  • «Шегини» – 20 л/а, 7 автобусов, 0 пешеходов;

Словацкая Республика:

  • «Ужгород» – 25 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

Венгрия:

  • «Тиса» – 18 л/а, 0 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);

За сутки 18 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 87 тысяч человек и более 20 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошлые сутки выбыли почти 44 тысячи человек. 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 43 тысяч человек, более 39 тысяч из них – украинцы.

Оформлено 153 грузовика с гуманитарной помощью.

Напомним, пограничный пункт пропуска «Краковец» на границе Украины с Польшей временно не будет пропускать пассажирские автобусы.

Источник:   Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница
 Тэги:  граница, украина, пункт пропуска
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