Ситуация с выездом из Украины 19 июня в западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, на 12.00 19.06.2022
За сутки 18 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 87 тысяч человек и более 20 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошлые сутки выбыли почти 44 тысячи человек. 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В Украину за минувшие сутки прибыли более 43 тысяч человек, более 39 тысяч из них – украинцы.
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Напомним, пограничный пункт пропуска «Краковец» на границе Украины с Польшей временно не будет пропускать пассажирские автобусы.
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