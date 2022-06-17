17.06.2022 20:23 Дмитрий Колоней

Под Харьковом из-за ракетного удара тяжело ранены три человека (фото)

На месте происшествия под Харьковом работали следственно-оперативная группа полиции и эксперты.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 17 июня 2022 захватчики в 10:10 нанесли ракетный удар по коммунальному предприятию города Первомайский. Лозовского района Харьковской области.

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Ракета попала в двухэтажное здание и пункт охраны перед въездом на территорию объекта. Повреждены окна, потолок, стены здания.

На момент обстрела на предприятии находились работники, в результате взрыва получили травмы женщина и два человека.

Пострадавшие доставлены в больницу, женщина находится в контактном состоянии, мужчины находятся в операционном отделении больницы, за их жизнь борются медики.

На месте происшествия работали следователи, эксперты, спасатели и работники прокуратуры.

Собраны все необходимые вещественные доказательства по совершению россиянами военного преступления против мирных жителей Харьковщины.