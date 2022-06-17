Под Харьковом из-за ракетного удара тяжело ранены три человека (фото)

На месте происшествия под Харьковом работали следственно-оперативная группа полиции и эксперты.
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Сегодня никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые могут перерасти в нечто большее.
Ясным небо в Харькове будет только утром, потом его затянет облаками, которые продержатся до позднего вечера. Без осадков.
В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 июня Всемирным днем борьбы с опустыниванием и засухой.
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