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17.06.2022  20:23   Дмитрий Колоней

Под Харьковом из-за ракетного удара тяжело ранены три человека (фото)

На месте происшествия под Харьковом работали следственно-оперативная группа полиции и эксперты.

Агрессия России: Тяжело ранены три человека из-за ракетного удара по Первомайскому на Харьковщине
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 17 июня 2022 захватчики  в 10:10 нанесли ракетный удар по коммунальному предприятию города Первомайский. Лозовского района Харьковской области.
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Ракета попала в двухэтажное здание и пункт охраны перед въездом на территорию объекта. Повреждены окна, потолок, стены здания.
На момент обстрела на предприятии находились работники, в результате взрыва получили травмы женщина и два человека.
 
Пострадавшие доставлены в больницу, женщина находится в контактном состоянии, мужчины находятся в операционном отделении больницы, за их жизнь борются медики.
 
На месте происшествия работали следователи, эксперты, спасатели и работники прокуратуры.
Собраны все необходимые вещественные доказательства по совершению россиянами военного преступления против мирных жителей Харьковщины.
 
Тэги:  агрессия россии, ракетный удар, харьков, первомайский, лозовая
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