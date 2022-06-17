17.06.2022 19:58 Дмитрий Колоней
Минобразования опровергло фейк о сборе информации о выпускниках призывного возраста
Министерство образования и науки сообщает, что в социальных сетях (особенно в пророссийских группах) распространяется фейковое письмо.
Министерство образования и науки
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Министерство образования и науки, в социальных сетях (особенно в пророссийских группах) распространяется фейковое письмо, якобы подписанное заместителем Министра образования и науки Верой Роговой, по поручению руководителям учебных заведений составить списки выпускников призывного возраста с характеристиками оценки военно-патриотического воспитания.
Для подделки письма был использован бланк Министерства, номер оригинального письма и QR-код, присвоенный системой электронного документооборота.
Сообщаем, это письмо – ФЭЙК. Распространение поддельного документа является подтверждением информационной войны, направленной на создание беспокойства в обществе и дискредитации МОН.
Просим не доверять бессмысленным сообщениям врага и ложным «документам». Все официальные документы размещаются на сайте Министерства образования и науки Украины.
Также просим представителей СМИ не распространять ложную информацию и способствовать опровержению фейковой информации.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости