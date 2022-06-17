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17.06.2022  19:21   Дмитрий Колоней

В Харькове комплексно восстанавливают поврежденные захватчиками наружные трубопроводы

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».


В Харькове комплексно восстанавливают поврежденные захватчиками наружные трубопроводы
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на начальника Салтовской районной службы наружных водопроводных сетей Вячеслава Глущенко, вследствие прямых попаданий различных снарядов или после взрывной волны многие водоводы получили серьезные повреждения. Ремонты на трубопроводах ведутся планово и поэтапно с учетом рациональности подключения воды в дома. 
 
Так, бригады уже переложили участки поврежденных обстрелами сетей на ул. Гвардейцев Широнинцев и пр. Тракторостроителей. Кроме ремонтов водоводов, они также приводят в порядок расположенные на них водоразборные колонки и смотровые колодцы, устанавливают современные гидранты, а также благоустраивают территории после ремонтов. По его словам, в период военных действий работники комплекса во многом пересмотрели подходы в обеспечении харьковчан водоснабжением. Например, привычные масштабные планово-предупредительные ремонты проводятся без отключения воды у потребителей.
 
«Жители Салтовки потихоньку заселяют свои покинутые дома, поэтому ведем свою деятельность аккуратно, чтобы воду в квартиры подать и ямы на улицах и во дворах не оставить. Ведь наш город всегда отличался благоустроенностью, чистотой и порядком», - подчеркнул Вячеслав Глущенко. 
 
Также восстановительные работы на водоводах Салтовского жилмассива продолжаются в Киевском районе. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  водоканал, ремонт трубопроводов, харьков
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