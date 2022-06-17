17.06.2022 19:21 Дмитрий Колоней

В Харькове комплексно восстанавливают поврежденные захватчиками наружные трубопроводы

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».



В Харькове комплексно восстанавливают поврежденные захватчиками наружные трубопроводы



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на начальника Салтовской районной службы наружных водопроводных сетей Вячеслава Глущенко, вследствие прямых попаданий различных снарядов или после взрывной волны многие водоводы получили серьезные повреждения. Ремонты на трубопроводах ведутся планово и поэтапно с учетом рациональности подключения воды в дома.

Так, бригады уже переложили участки поврежденных обстрелами сетей на ул. Гвардейцев Широнинцев и пр. Тракторостроителей. Кроме ремонтов водоводов, они также приводят в порядок расположенные на них водоразборные колонки и смотровые колодцы, устанавливают современные гидранты, а также благоустраивают территории после ремонтов. По его словам, в период военных действий работники комплекса во многом пересмотрели подходы в обеспечении харьковчан водоснабжением. Например, привычные масштабные планово-предупредительные ремонты проводятся без отключения воды у потребителей.

«Жители Салтовки потихоньку заселяют свои покинутые дома, поэтому ведем свою деятельность аккуратно, чтобы воду в квартиры подать и ямы на улицах и во дворах не оставить. Ведь наш город всегда отличался благоустроенностью, чистотой и порядком», - подчеркнул Вячеслав Глущенко.

Также восстановительные работы на водоводах Салтовского жилмассива продолжаются в Киевском районе.