18.06.2022 14:00 Виталий Хиневич

СБУ выявила боевика, который создавал вражеские блокпосты на Харьковщине

Сотрудничать с террористическими организациями боевик начал в 2014 году.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ в Харьковской области.

Сообщается, что 56-летний боевик с первых дней войны вместе с оккупантами прибыл в Харьковскую область. В селе Шестаково, Старый Салтов, Кутузовка Чугуевского района организовал вражеские блокпосты для препятствия продвижения ВСУ. Определял и доводил до сведения местного населения порядок пересечения этих блокпостов.

Вернувшись в оккупированный Донецк, боевик организовал информационную кампанию по дискредитации военизированных и правоохранительных структур Украины.

СБУ установила, что сотрудничать с террористическими организациями "лнр" и "днр" житель оккупированного Краснодона Луганской области начал еще в 2014 году.

В настоящее время указанному гражданину Украины заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Такое преступление карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.