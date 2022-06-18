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18.06.2022  14:00   Виталий Хиневич

СБУ выявила боевика, который создавал вражеские блокпосты на Харьковщине

Сотрудничать с террористическими организациями боевик начал в 2014 году.

СБУ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на СБУ в Харьковской области.
 
Сообщается, что 56-летний боевик с первых дней войны вместе с оккупантами прибыл в Харьковскую область. В селе Шестаково, Старый Салтов, Кутузовка Чугуевского района организовал вражеские блокпосты для препятствия продвижения ВСУ. Определял и доводил до сведения местного населения порядок пересечения этих блокпостов. 
 
Вернувшись в оккупированный Донецк, боевик организовал информационную кампанию по дискредитации военизированных и правоохранительных структур Украины.
 
СБУ установила, что сотрудничать с террористическими организациями "лнр" и "днр" житель оккупированного Краснодона Луганской области начал еще в 2014 году. 
 
В настоящее время указанному гражданину Украины заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Такое преступление карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.
 
Напомним, в Харьковской области бывший правоохранитель перешел на сторону врага.
 
Источник:   СБУ Харьковская область
 Тэги:  криминал, харьков
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