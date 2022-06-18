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18.06.2022  14:23   Дмитрий Колоней

Командиры оккупантов бегут с войны в Украине (видео)

Об этом говорится в новом перехвате украинских спецслужб.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, с войны в Украине бегут не только русские солдаты, но и офицеры. Они
складывают оружие и оставляют свой личный состав на произвол судьбы.
 
«Наше командование уехало. Ну не уехали, а покидали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальств вообще в россию с*бался», – рассказывает захватчик своей жене.
 
Женщина хоть и радуется перспективе возвращения, но просит мужчину не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в «ЛНР», осознает, что официально его вообще нет на этой войне.
 
«Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – «мясо», отвлекающий манёвр. Нигде даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся», – возмущенно объясняет оккупант.
 
Зато теперь он на примере своих командиров знает цену мифа, по которому россияне своих не бросают. Напротив – они покидают даже тела своих погибших на войне, а это уже более 33 тыс. захватчиков.

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, бегство командиров оккупантов, украина, лнр
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