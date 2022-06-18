Командиры оккупантов бегут с войны в Украине (видео)

18.06.2022 14:23 Дмитрий Колоней

Об этом говорится в новом перехвате украинских спецслужб.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, с войны в Украине бегут не только русские солдаты, но и офицеры. Они

складывают оружие и оставляют свой личный состав на произвол судьбы.

«Наше командование уехало. Ну не уехали, а покидали оружие. Говорят: "Мы воевать не пойдем". Их будут менять, если не поменяют, то нас отвезут домой… Один из начальств вообще в россию с*бался», – рассказывает захватчик своей жене.

Женщина хоть и радуется перспективе возвращения, но просит мужчину не убегать, ведь это будет считаться дезертирством. Но тот, будучи мобилизованным в «ЛНР», осознает, что официально его вообще нет на этой войне.

«Мы нигде не числимся, нигде. Поверь мне... Как сказал командир Ушаков, мы здесь – «мясо», отвлекающий манёвр. Нигде даже в России не фиксируется, что мы здесь находимся», – возмущенно объясняет оккупант.

Зато теперь он на примере своих командиров знает цену мифа, по которому россияне своих не бросают. Напротив – они покидают даже тела своих погибших на войне, а это уже более 33 тыс. захватчиков.