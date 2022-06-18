18.06.2022 14:45 Виталий Хиневич

В Украине создадут сеть зарядных станций для электромобилей

В Украине подписали меморандум по созданию национальной сети зарядных станций для электромобилей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «UAMotors».

Сообщается, что государственный «Укргазбанк» и «Энергоатом» подписали меморандум по созданию национальной сети зарядных станция для электрических автомобилей.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, данный проект, является важным шагом в области развития электротранспорта в Украине и позволит выполнять международные обязательства о декарбонизации.

Президент «Энергоатома» Петр Котин рассказал, что для реализации проекта у компании есть запасы мощности для производства чистой и дешевой энергии, которую можно поставлять на внутренний рынок.

Это позволит компании выйти на розничный рынок, что существенно увеличит капитализацию.

Напомним, в ближайшее время для граждан Украины станет доступной облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через «Дію».