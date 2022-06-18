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18.06.2022  14:45   Виталий Хиневич

В Украине создадут сеть зарядных станций для электромобилей

В Украине подписали меморандум по созданию национальной сети зарядных станций для электромобилей.

Электромобиль
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «UAMotors».
 
Сообщается, что государственный «Укргазбанк» и «Энергоатом» подписали меморандум по созданию национальной сети зарядных станция для электрических автомобилей. 
 
По словам министра энергетики Германа Галущенко, данный проект, является важным шагом в области развития электротранспорта в Украине и позволит выполнять международные обязательства о декарбонизации.
 
Президент «Энергоатома» Петр Котин рассказал, что для реализации проекта у компании есть запасы мощности для производства чистой и дешевой энергии, которую можно поставлять на внутренний рынок.
 
Это позволит компании выйти на розничный рынок, что существенно увеличит капитализацию. 
 
Напомним, в ближайшее время для граждан Украины станет доступной облегченная процедура быстрого растаможивания автомобилей через «Дію».
 
Источник:   UAMotors
 Тэги:  авто, экология
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