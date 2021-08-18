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18.08.2021  14:30   

Курс доллара «пробьет дно»: когда харьковчанам лучше всего покупать валюту

В Украине курс доллара уже в ближайшую неделю может «пробить дно» годичной давности и опуститься до уровня 26,5 гривен. Однако уже к концу августа он вернется к отметке в 27 гривен.

Когда харьковчанам лучше всего покупать валюту. Новости Харькова
 
При этом весомых оснований для повышения курса доллара пока нет, и он может продержаться на минимальном уровне еще и половину осени. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на аналитика финансового рынка Максима Пархоменко.
 
Максим Пархоменко дал противоречивые прогнозы предстоящего курса доллара. Уже к 22 августа курс доллара может упасть до отметки в 26,5 гривен, что будет абсолютным минимумом за последние 14 месяцев. Только за прошедшую неделю курс доллара снизился на 15 копеек и составил 26,66 гривен.
 
При этом все факторы, оказывающие влияние на курс валют, остались неизменными. И поэтому есть все основания предполагать, что за неделю снижение может быть примерно таким же. Таким образом, к 22 августа курс доллара может снизиться до 26,50 гривен.
Поэтому оставшаяся половина августа – идеальный период для покупки американской валюты, которая сейчас находится на минимуме своей стоимости.
 
Согласно данным статистики украинцы активно начали покупать валюту в обменниках. Так, лишь за две первые недели августа украинцы скупили около 45 миллионов долларов.
 
Судя по активизации спроса на валюту, вскоре ее стоимость неизбежно пойдет вверх, и к началу осени курс доллар вернется к 27.
 
Впрочем, не все аналитики придерживаются мысли, что с началом осени доллар начнет дорожать. Некоторые считают, что курс доллара будет оставаться неизменным еще, по крайней мере, два месяца.
 
В частности, экономист Ярослав Жалило считает, что сейчас сложилась очень благоприятная ситуация для украинской валюты, и в ближайший месяц-два она будет только укрепляться.
 
Среди факторов, которые будут способствовать укреплению национальной валюты, он назвал такие:
  • ожидаемую выручку от подорожания аграрного экспорта;
  • улучшение рейтинга Fitch, которое может привести к усилению заинтересованности в украинских ценных бумагах;
  • положительная ситуация с торговым балансом.

Напомним, в харьковских пунктах обмена валют ужесточились требования к состоянию валюты. Участились случаи отказа в приеме поврежденных, потрепанных или помеченных долларов. Причина отказа в приеме денег пятна и пометки шариковой ручкой на купюрах. 

 

Тэги:  курс доллара, харьков
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