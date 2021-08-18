18.08.2021 14:11 Рита Парфенова

В Харькове у фуры во время движения отвалилась кабина: видео момента аварии

Водителя из кабины вырезали спасатели.

Около полудня на улице Большой Гончаровской в Харькове произошло ДТП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.

У фуры торговой сети ПОСАД сорвало кабину во время движения по брусчатке.

Водителя грузовика зажало в кабине. Чтобы его достать, вызывали спасателей ГСЧС.

По информации очевидцев, водитель жив, его госпитализировали медики скорой помощи.



Также сообщается о большой пробке в районе места ДТП.

Официальная информация уточняется.

Напомним, 17 августа в селе Вишневое Изюмского района на автомагистрали Киев-Харьков-Довжанский произошло столкновение легковушки Opel Kadett с грузовиком КамАЗ. Водитель Opel погиб на месте. Его тело было заблокировано изуродованными конструкциями авто.