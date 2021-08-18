В Харькове у фуры во время движения отвалилась кабина: видео момента аварии

Водителя из кабины вырезали спасатели.
Около полудня на улице Большой Гончаровской в Харькове произошло ДТП, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
У фуры торговой сети ПОСАД сорвало кабину во время движения по брусчатке.
Водителя грузовика зажало в кабине. Чтобы его достать, вызывали спасателей ГСЧС.
По информации очевидцев, водитель жив, его госпитализировали медики скорой помощи.
Также сообщается о большой пробке в районе места ДТП.
Официальная информация уточняется.
Напомним, 17 августа в селе Вишневое Изюмского района на автомагистрали Киев-Харьков-Довжанский произошло столкновение легковушки Opel Kadett с грузовиком КамАЗ. Водитель Opel погиб на месте. Его тело было заблокировано изуродованными конструкциями авто.
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