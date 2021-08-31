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31.08.2021  20:18   

В Харьковском авиационном университете проходит вечеринка по случаю посвящения в студенты (фото)

В этом году семью студентов ХАИ пополнили 1700 первокурсников.


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Как сообщили в ректорате униврепситета корреспонденту портала РЕДПОСТ, это на 200 человек больше, чем в прошлом году. 
 
В ХАИ новоиспеченных студентов принимали символично. Старшеклассники первокурсникам всех факультетов передали "Огонь знаний". 
 
Со стартом обучения студентов поздравил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов.  "Дорогие первокурсники, сегодня вы вступаете в дружную, самую креативную семью ХАИ. Я вас поздравляю с этим. Учиться в ХАИ очень почетно. Учиться в ХАИ это очень сложно. Но выпускники ХАИ самые классные, самые крутые специалисты. Ребята, я хочу пожелать вам стать настоящими студентами, чтоб вы получили только отличные оценки. Желаю, чтобы вы в ХАИ получили самые крутые знания, которые вам очень пригодятся в жизни. И самое главное, я хочу чтоб вы стали настоящими, крутыми харьковчанами, с праздником Вас! ", - подчеркнул Игорь Терехов на вечеринке.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в медицинском университете прошло посвящение в студенты, Как сообщил ректор вуза Валерий Капустник, в этом году в университет было зачислено 680 первокурсников. Все они торжественно принесли клятву первокурсника.
 

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Тэги:  посвящение в студенты, хаи, харьков, вечеринка
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