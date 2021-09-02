02.09.2021 12:29

Где в Харькове установят три камеры автоматической фиксации нарушений ПДД: адреса

Еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает на дорогах Украины



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции в Харьковской области.

Так, с 3 сентября на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей, а также в городах Полтава, Николаев, Харьков и Хуст начнут функционировать приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

В частности в Харькове начнут работу 3 прибора контроля "КАСКАД" по следующим адресам:

просп. Науки, 12, прибор направлен в сторону просп. Независимости (ограничение скорости 50 км / ч)

ул. Полтавский Шлях, 62-Б, прибор направлен в сторону ул. Евгения Котляра (ограничение скорости 50 км / ч)

Белгородское шоссе, 2, прибор направлен в сторону ул. Деревянко (ограничение скорости 50 км / ч)

Напомним, с конца июля на Московском проспекте в Харькове заработали камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Журналисты РЕДПОСТ разбирались, стоит ли обжаловать штраф за нарушение ПДД, когда вы даже не заметили, что что-то нарушили?