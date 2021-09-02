Где в Харькове установят три камеры автоматической фиксации нарушений ПДД: адреса

Еще 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения заработает на дорогах Украины
Напомним, с конца июля на Московском проспекте в Харькове заработали камеры автоматической фиксации нарушения правил дорожного движения. Журналисты РЕДПОСТ разбирались, стоит ли обжаловать штраф за нарушение ПДД, когда вы даже не заметили, что что-то нарушили?
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Если хотите добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Ночью небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза.
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