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02.09.2021  12:50   

Как заставить коллекторов соблюдать закон: советы юриста

Коллекторы продолжают угрожать заемщикам и их родственникам, несмотря на то, что новый закон запрещает это делать.

Закон про коллекторов 2021
 
Как сообщает РЕДПОСТ, в июле 2021 года вступил в силу новый закон, регулирующий деятельность коллекторских компаний. Он предусматривает более «этическое поведение» по отношению к заемщикам. Теперь коллекторам запрещено угрожать заемщику или его родственникам. 
 
Нелегальные компании теперь запрещены. Все кто работает с проблемными долгами обязаны зарегистрироваться в коллекторском реестре Нацбанка. За несоблюдение закона предусмотрен штраф от 51 до 102 тысяч гривен.
 
Однако на практике этот закон не действует. Почему разбиралась адвокат харьковской юридической компании Riyako&Partners Катерина Анищенко. 
 
«К нам в компанию обратились две девушки, которые взяли микрозаймы и не смогли их погасить в установленный договором срок. Естественно, им и их родным начали звонить коллекторы и угрожать. Мы посоветовали клиентам напомнить о Законе и об этическом поведении, на что те услышали в ответ еще более неприятные вещи о себе и о своих родных», — говорит Катерина Анищенко.
 
По ее словам, большая редкость, если коллектор звонит и вежливо разговаривает с заемщиком, сообщает сумму долга и предлагает варианты реструктуризации. После такого звонка, как правило, человек получает в разные мессенджеры сообщения с угрозами с незнакомых номеров. 
 
«В Украине телефонные номера продаются без паспорта, а это значит, что отследить номер телефона невозможно и соответственно коллекторов ничего не сдерживает, — говорит Катерина Анищенко. —  Правоохранители не будут расследовать дело по заявлению заемщика об угрозах, которые поступают с незнакомых номеров. Во-первых, к заемщикам изначально идет пренебрежительное отношение. Во-вторых, угроза поступила с незнакомого номера и кого искать непонятно».
 
Единственный вариант вынудить коллекторов соблюдать новый закон это обратиться к адвокату. После подписания договора, адвокат начнет сам выходить на связь с коллекторами и объяснять, что так вести себя неправильно, и более того, незаконно. После таких звонков они меняют  риторику и начинают договариваться с клиентом и идти на компромисс. Сообщения и звонки с незнакомых номеров с угрозами прекращаются.  
 
Напомним, Верховная Рада на заседании 19 марта во втором чтении и в целом одобрила закон, который должен защитить должников при взаимодействии с коллекторскими компаниями.
 
Источник:   Riyako&Partners
 Тэги:  харьков, коллекторы
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