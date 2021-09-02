02.09.2021 13:45

Внимание, розыск: в Харькове пропал мужчина, отправившийся на Южный вокзал (фото)

25 августа Николай Пащенко отправился на Южный вокзал Харькова, чтобы выехать в пгт Коломак, и с тех пор его местонахождение неизвестно.



Фото из открытых источников

В Харькове и области разыскивают 47-летнего Николая Пащенко, сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисково-спасательный отряд «Милена».



25 августа мужчина направлялся в пгт Коломак Богодуховского района (бывший Коломакский р-н) из Харькова (Холодная Гора, ЮЖД) и с того момента его местонахождение неизвестно.



Был одет в белую футболку, темно-синюю спортивную кофту со вставками на рукавах, черные брюки, черные туфли (испачканы в капли белой краски).



Особые приметы: на правой ноге выше колена родимое пятно, внизу живота шрам от ожога.



Может находиться в любом городе Украины.



Если вам что-нибудь известно о местонахождении Николая Пащенко или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Ранее мы писали, что пропавшего 31 августа 14-летнего жителя Чугуевского района нашли на территории рынка «Первый километр» - он хотел заработать денег и подрабатывал грузчиком. Ночевал в трейлере.

