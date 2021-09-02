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02.09.2021  13:45   

Внимание, розыск: в Харькове пропал мужчина, отправившийся на Южный вокзал (фото)

25 августа Николай Пащенко отправился на Южный вокзал Харькова, чтобы выехать в пгт Коломак, и с тех пор его местонахождение неизвестно.


Фото из открытых источников

В Харькове и области разыскивают 47-летнего Николая Пащенко, сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на поисково-спасательный отряд «Милена».

25 августа мужчина направлялся в пгт Коломак Богодуховского района (бывший Коломакский р-н) из Харькова (Холодная Гора, ЮЖД) и с того момента его местонахождение неизвестно.

Был одет в белую футболку, темно-синюю спортивную кофту со вставками на рукавах, черные брюки, черные туфли (испачканы в капли белой краски).

Особые приметы: на правой ноге выше колена родимое пятно, внизу живота шрам от ожога.

Может находиться в любом городе Украины.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Николая Пащенко или вы его где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Ранее мы писали, что пропавшего 31 августа 14-летнего жителя Чугуевского района нашли на территории рынка «Первый километр» -  он хотел заработать денег и подрабатывал грузчиком. Ночевал в трейлере.
 

47-летнего Николая Пащенко разыскива.ют с 25 августа

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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