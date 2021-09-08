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08.09.2021  08:24   

Коронавирус: откуда в Харьков привезли штамм Дельта

Циркуляции на территории Харькова и области штамма Delta India коронавируса SARS-COV-2 подтверждена официально.

Коронавирус: штамм Дельта обнаружен в Харькове

Специалисты областного лабцентра поделились результатами вирусологического мониторинга среди лиц, которые вернулись из-за границы и заболели COVID-19 в пределах инкубационного периода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОЛЦ.

По результатам исследований штамм В.1.617.2 Delta India обнаружен в образцах пациентов, прибывших из Турции (1), Греции (1), Черногории (3).

Также вирусологической референс-лабораторией ГУ «Центр общественного здоровья МЗ» подтверждена циркуляции на территории области штамма Delta India коронавируса SARS-COV-2.

Что касается распространения вируса на территории Харьковской области, штамм Штамм Delta обнаружен у 38 больных из Харькова, а также у проживающих на территории Балаклейской (1), Боровской (2), Дергачевской (1), Краснокутской (1), Купянской ОТГ (2).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 сентября.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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