Коронавирус: откуда в Харьков привезли штамм Дельта

Циркуляции на территории Харькова и области штамма Delta India коронавируса SARS-COV-2 подтверждена официально.
Специалисты областного лабцентра поделились результатами вирусологического мониторинга среди лиц, которые вернулись из-за границы и заболели COVID-19 в пределах инкубационного периода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОЛЦ.
По результатам исследований штамм В.1.617.2 Delta India обнаружен в образцах пациентов, прибывших из Турции (1), Греции (1), Черногории (3).
Также вирусологической референс-лабораторией ГУ «Центр общественного здоровья МЗ» подтверждена циркуляции на территории области штамма Delta India коронавируса SARS-COV-2.
Что касается распространения вируса на территории Харьковской области, штамм Штамм Delta обнаружен у 38 больных из Харькова, а также у проживающих на территории Балаклейской (1), Боровской (2), Дергачевской (1), Краснокутской (1), Купянской ОТГ (2).
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 сентября.
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