15 суток за удар кулаком: под Харьковом избили манекен школьника (видео)

Нарушителю выписан админпротокол за хулиганство.
Накануне 1 сентября перед Малоданиловским лицеем на пешеходном переходе обнаружили поврежденный манекен школьника, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиии.
Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители вычислили, кто повредил коммунальное имущество в поселке Малая Даниловка. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина работает строителем, к административной и уголовной ответственности раньше не привлекался.
На кадрах записи было видно, как в темное время суток нарушитель ударил кулаком манекен школьника, установленный на пешеходном переходе у Малоданиловской лицея, после чего тот покосился. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении гражданина составлен протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчине грозит до 15 суток административного ареста.
Ранее мы писали о том, что в центре Харькова, у станции метро "Университет", трое молодых парней напали на коммунальщиков.
Комментариев: 0
Эмоции будут перевешивать логику, так что вероятность ошибиться очень велика. При этом звезды в этот день склоняют к глобализму, так что и ошибки могут оказаться «с размахом».
В Харькове на небе в этот день не будет ни облачка. Без осадков.
9 сентября профессиональный праздник отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса – Международный день красоты.
влажность:
давление:
ветер: