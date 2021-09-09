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09.09.2021  08:32   Рита Парфенова

15 суток за удар кулаком: под Харьковом избили манекен школьника (видео)

Нарушителю выписан админпротокол за хулиганство.

Манекен школьника на пешеходном переходе повредили под Харьковом

Накануне 1 сентября перед Малоданиловским лицеем на пешеходном переходе обнаружили поврежденный манекен школьника, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиии.

Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители вычислили, кто повредил коммунальное имущество в поселке Малая Даниловка. Им оказался  32-летний местный житель. Мужчина работает строителем, к административной и уголовной ответственности раньше не привлекался.

На кадрах записи было видно, как в темное время суток нарушитель ударил кулаком манекен школьника, установленный на пешеходном переходе у Малоданиловской лицея, после чего тот покосился. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении гражданина составлен протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) кодекса Украины об административных правонарушениях. Мужчине грозит до 15 суток административного ареста.

Ранее мы писали о том, что в центре Харькова, у станции метро "Университет", трое молодых парней напали на коммунальщиков.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  харьков, хулиганство
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