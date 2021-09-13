13.09.2021 10:45 Виталий Хиневич

В Украине не хватает денег на выплату субсидий

Премьер – министр Денис Шмыгаль заявил, что на выплату субсидий не хватает 12 миллиардов гривен

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что правительство готовит обращение к парламенту, с просьбой внести изменения в государственный бюджет с целью выделить дополнительные средства на выплату субсидий гражданам.

"Было запланировано в бюджете 36 миллиардов гривень. На сегодня более 33 миллиардов использовано, и до конца года, по расчетам Министерства социальной политики, будет необходимо 12 миллиардов гривень", - сообщил Денис Шмыгаль.

Стоит отметить, что на данный момент идет прием документов на оформление субсидии на новый отопительный сезон для тех граждан, кто ее еще не получил или же отказывался на период летнего сезона.

Напомним, в Кабмине отменили ряд положений по начислению субсидий.