    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Украине не хватает денег на выплату субсидий
13.09.2021  10:45   Виталий Хиневич

В Украине не хватает денег на выплату субсидий

Премьер – министр Денис Шмыгаль заявил, что на выплату субсидий не хватает 12 миллиардов гривен

Нет средств на выплату субсидий
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Укринформ. 
 
Отмечается, что правительство готовит обращение к парламенту, с просьбой внести изменения в государственный бюджет с целью выделить дополнительные средства на выплату субсидий гражданам. 
 
"Было запланировано в бюджете 36 миллиардов гривень. На сегодня более 33 миллиардов использовано, и до конца года, по расчетам Министерства социальной политики, будет необходимо 12 миллиардов гривень", - сообщил Денис Шмыгаль.
 
Стоит отметить, что на данный момент идет прием документов на оформление субсидии на новый отопительный сезон для тех граждан, кто ее еще не получил или же отказывался на период летнего сезона.
 
Напомним, в Кабмине отменили ряд положений по начислению субсидий.
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.09 Культура и Туризм Мероприятия для детей в Харькове: программа на сентябрь 13.09 Криминал и происшествия В Харькове на Станционном въезде сгорел автомобиль (фото) 13.09 Криминал и происшествия Не встает с постели: в Харькове на женщину напала собака
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 