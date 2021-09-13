В Украине не хватает денег на выплату субсидий

Премьер – министр Денис Шмыгаль заявил, что на выплату субсидий не хватает 12 миллиардов гривен
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Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
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