13.09.2021 11:01

Харьковский молодежный театр «Театр 19»: программа на сентябрь

Театр родился как группа студентов актерского и режиссерского факультетов Театрального отделения Харьковского института искусств.

Впервые «ТЕАТР 19» играл спектакль на сцене Харьковского Дома актера 19 мая 2002. Дом актера стал настоящим домом для нового театра, пишет РЕДПОСТ.

За эти 19 лет «ТЕАТР 19» не только доказал свое право на существование, но и стал одним из лидеров негосударственного театрального движения не только Харькова, но и всей Украины. Театру удалось завоевать достаточно многочисленную аудиторию.



Программа театра на сентябрь:



14 сентября - спектакль «Чмо».

Это пронзительная и трогательная, одновременно смешная и грустная история о дружбе, о совести и страхе, подлости и благородстве.



15 сентября - спектакль «Но все-таки».

Организаторы называют спектакль так: воспоминание о счастье.



17 сентября - спектакль «Начать сначала».

События происходят в новогоднюю ночь - весь мир застыл в ожидании чего-то нового. Под влиянием момента герои пьесы решаются на отчаянные поступки.



18 сентября - спектакль «Счастливо».

Нежностью и любовью к родным наполнился спектакль. Зрителям предлагают разделить этот момент.



19 сентября - спектакль «Пожалел дурак дурочку».

Попадая в различные нелепые и комичные ситуации, встречая смешных и забавных персонажей, покатались по жизненной дороге вместе два одиноких и никому не нужных людей.



25 сентября - спектакль «Кароль».

Этот спектакль для тех, кто любит театр абсурда и парадоксальный юмор.



28 сентября - спектакль «Двери».

Спектакль для всех: и для тех, кто приходит в театр отдохнуть, развлечься и посмеяться над искрометными шутками, и для тех, кто любит подумать о серьезных и глубоких вещах.



29 сентября - спектакль «Звериные истории».

Необычная, оригинальная, остроумная и глубокая пьеса. Это маленькие комедии о животных, похожих на людей и о людях, похожих на животных.

Напомним, в Харькове прошел вечер памяти Василия Сидина, основателя и руководителя детского театра «Тимур», проходит в харьковском Муниципальном центре культуры и любительского искусства.