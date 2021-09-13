13.09.2021 11:17

Объявился первый официальный кандидат на выборах мэра Харькова: активист от Светличной

Официальная избирательная кампания выборов мэра Харькова стартовала 11 сентября. И сегодня заявил о выдвижении первый кандидат: им стал общественный активист Сергей Ряполов.

«Я готов баллотироваться от Блока Светличной «Разом!» в мэры города Харькова против Добкина и Терехова», — заявил Ряполов.



Активист объявил об участии после того, как у него возник публичный конфликт с Михаилом Добкиным, считающимся одним из претендентов на пост мэра. Добкин обвинил Ряполова в целенаправленной работе против него — ранее активист провел расследование о выпуске «чернушной» газеты «Время Добкина» штабом экс-мэра.



«Не нужно мочиться в футболку «Беркута», это тебе не поможет. Со мной нельзя договориться, мои принципы непоколебимы», — ответил Ряполов Добкину.



Сергей Ряполов был известным харьковским активистом Евромайдана. В ходе событий 2014 года он был похищен и избит неизвестными. В настоящее время Ряполов руководит общественной организацией «Центр помощи объединениям совладельцев многоквартирных домов».



На местных выборах в 2020 году Блок Светличной уже выдвигал Ряполова как кандидата в депутаты горсовета, однако тогда он не получил необходимое количество голосов.



Напомним, согласно утвержденному ЦИК календарному плану официальное выдвижение кандидатов на пост Харьковского городского головы состоится с 21 по 30 сентября, а сами выборы пройдут 31 октября.

