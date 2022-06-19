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19.06.2022  17:13   Дмитрий Колоней

В Харькове обокрали автомобиль (фото)

Об обворованной машине в Харькове сообщают очевидцы.

Криминал Харьков: Обворован автомобиль Hyundai на Новых Домах, воры унесли дверь

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на популярный Телеграм-канал, в Харькове на Новых Домах обокрали легковое авто Hyundai. Насколько пострадал салон очевидцы происшествия не информируют. Но главной добычей воров,похоже стала дверь автомобиля, которую злоумышленники открутили и унесли с собой. 

 

Тэги:  воровство, кража, харьков, новые дома
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