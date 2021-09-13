13.09.2021 12:36

Мероприятия для детей в Харькове: программа на сентябрь

Харьков – город, в котором каждый найдет развлечение для себя. Не станут исключением и самые маленькие горожане.



tyz.kharkov.ua

Какие мероприятия в Харькове для детей пройдут в сентябре – узнал корреспондент РЕДПОСТ.



11-26 сентября. В Харьковском государственном цирке новая программа «Осенняя мелодия арены». В программе участвуют акробаты, гимнасты, эквилибристы, разнообразные животные (обезьяны, собаки, кошки, лошади, пони, дикобразы и, конечно, веселый клоун).

Стоимость: от 100 грн



12 сентября. Спектакль «Солнечный луч». Жемчужина театра марионеток, которая сразу влюбит своей искренностью. История о главном и чистом чувство - о любви!

Стоимость: 150 грн



18 сентября. «Дюймовочка» – известная сказка датского сказочника Г. К. Андерсена, которую хорошо знают и любят маленькие зрители. История нежной крошечной девочки, страдающей от проблем и одиночества, но смотрящей на мир добрыми глазами и имеющей любящее сердце. Пройдет в Харьковском театре для детей и юношества.

Стоимость: от 80 грн



19 сентября. Мюзикл «3D ВЕЛИКАН». Перед вами в театре Мадригал откроется невероятная история о приключениях зеленого огра, который отправляется на поиски волшебной принцессы, чтобы спасти ее от дракона.

Стоимость: от 80 грн



25 сентября. «Красная шапочка» Шарля Перро - известная и всеми любимая сказка в необычной трактовке, стилизованная под эпоху Людовика XIV. Пройдет в Харьковском театре для детей и юношества.

Стоимость: от 80 грн



25 сентября. Спектакль-игра «Солнышко и Ветерок» создана для малышей 1,5-4 лет, где обучение и педагогика соединяются волшебными нитями театрального искусства. Пройдет в Харьковском театре для детей и юношества.

Стоимость: от 100 грн

Ранее мы писали, какие спектакли покажет «Театр 19» в сентябре.