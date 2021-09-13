13.09.2021 12:19 Рита Парфенова

В Харькове на Станционном въезде сгорел автомобиль (фото)

Причиной пожара могла стать неисправность электрической сети автомобиля.

Пожар в легковом автомобиле «Daewoo Matiz» произошел около трех часов ночи 13 сентября на Стадионном въезде, 4 в Новобаварском районе Харькова. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.



Горела передняя часть салона легковушки на площади 5 квадратных метров. Спасатели прибыли на вызов и локализовали пожар в течении 20 минут, и к 3:50 полностью ликвидировали его.

Пострадавших нет. Причиной пожара могла стать неисправность электрической сети автомобиля.

Напомним, в ночь на 9 сентября произошел пожар в автомобиле Infiniti Q50 на парковке в Харькове улице Валентиновской, 4. Кроме того, от открытого пламени пожара получил повреждения и припаркованный рядом внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.