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13.09.2021  12:19   Рита Парфенова

В Харькове на Станционном въезде сгорел автомобиль (фото)

Причиной пожара могла стать неисправность электрической сети автомобиля.

/ua/Nadzvichayni-podiyi/18243.html

Пожар в легковом автомобиле «Daewoo Matiz» произошел около трех часов ночи 13 сентября на Стадионном въезде, 4 в Новобаварском районе Харькова. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Горела передняя часть салона легковушки на площади 5 квадратных метров. Спасатели прибыли на вызов и локализовали пожар в течении 20 минут, и к 3:50 полностью ликвидировали его.

Пострадавших нет. Причиной пожара могла стать неисправность электрической сети автомобиля.

Напомним, в ночь на 9 сентября произошел пожар  в автомобиле Infiniti Q50 на парковке в Харькове улице Валентиновской, 4. Кроме того, от открытого пламени пожара получил повреждения и припаркованный рядом внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

/ua/Nadzvichayni-podiyi/18243.html

/ua/Nadzvichayni-podiyi/18243.html

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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