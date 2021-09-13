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13.09.2021  13:14   

Угнанные за границей мотоциклы ездили по дорогам Харькова (фото)

Оба двухколесных транспорта разыскивались хозяевами в Италии.

Мотоциклы, угнанные в Италии, ездили по Харькову

Угнанные в Италии мотоциклы Kawasaki и Ducati, находящиеся в международном розыске, обнаружили в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.

Оба транспортных средства обнаружены правоохранителями в минувшее воскресенье.

Так, водителя мотоцикла Kawasaki патрульные остановили днем 12 сентября ​​на улице Героев Сталинграда за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов полицейские обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства. Также инспекторы установили, что мотоцикл находится в международном розыске, поскольку был похищен в Италии.

Аналогичный случай произошел на улице Тринклера, где патрульные остановили водителя мотоцикла Ducati. Свидетельство о регистрации транспортного средства также имело признаки подделки, а сам мотоцикл заявлен в международный розыск итальянскими карабинерами.

В обоих случаях на место инспекторы вызывали следственно-оперативную группу. Следователями будет предоставлена ​​квалификация этим событиям.

Мотоциклы, угнанные в Италии, ездили по Харькову

Напомним, ранее мы писали о провале воришки во хмелю, попытавшего под Харьковом поочередно угнать 12 авто.
Тэги:  угон, харьков
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