Угнанные за границей мотоциклы ездили по дорогам Харькова (фото)

Оба двухколесных транспорта разыскивались хозяевами в Италии.
Угнанные в Италии мотоциклы Kawasaki и Ducati, находящиеся в международном розыске, обнаружили в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции.
Оба транспортных средства обнаружены правоохранителями в минувшее воскресенье.
Так, водителя мотоцикла Kawasaki патрульные остановили днем 12 сентября на улице Героев Сталинграда за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки документов полицейские обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства. Также инспекторы установили, что мотоцикл находится в международном розыске, поскольку был похищен в Италии.
Аналогичный случай произошел на улице Тринклера, где патрульные остановили водителя мотоцикла Ducati. Свидетельство о регистрации транспортного средства также имело признаки подделки, а сам мотоцикл заявлен в международный розыск итальянскими карабинерами.
В обоих случаях на место инспекторы вызывали следственно-оперативную группу. Следователями будет предоставлена квалификация этим событиям.
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