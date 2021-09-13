Жесткое ДТП в Харькове: Toyota пыталась проскочить перекресток на красный (видео)

Утреннее ДТП в понедельник вызвало автомобильный затор на одном из выездов с Северной Салтовки.
Около половины восьмого утра произошла автомобильная авария на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Бучмы в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
По информации очевидцев, участниками столкновения стали автомобили Toyota Corolla и Honda.
Момент из столкновения зафиксирован видеокамерами Триолан. На кадрах записи видно, как Toyota пытается проскочить перекресток по Широнинцев на красный и происходит столкновение с Honda, двигавшейся по улице Бучмы на зажегшийся зеленый свет.
Сведений о пострадавших нет, официальная информация уточняется. Очевидцы отметили, что на время оформления ДТП в сторону центра образовалась автомобильная пробка.
Напомним, в ночь на 12 сентября на улице Морозова, 3 автомобиль Renault службы такси 30-40 совершил столкновение с припаркованным автомобилем Chevrolet, после чего перевернулся.
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