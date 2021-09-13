13.09.2021 14:46 Дмитрий Колоней

Выходные в октябре: Харьковчане будут отдыхать четыре дня подряд (фото)

Сколько будет выходных в октябре 2021 года.



Фото из открытых источников

В 2021 году в октябре будет 11 выходных. Об этом сообщает РЕДПОСТ

С 14 по 17 октября будет четыре выходных подряд. Это связано с празднованием 14 октября, в четверг, Дня защитников и защитниц Украины. Соответственно, рабочий день 14 октября переносится на субботу — 23 октября.

Ежегодно День защитника в Украине отмечали 14 октября. Эта дата была установлена с началом российской агрессии на Донбассе. 14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц. Президент Владимир Зеленский подписал этот закон 3 августа. Таким образом в этом году праздник впервые будет отмечаться с новым названием. На данный момент почти четверть численности ВСУ — женщины.

Напомним, ранее мы писали о том, какие мероприятия для детей пройдут в Харкове в сентябре.